Hà Nội có những "đặc thù riêng", đòi hỏi công an phải nỗ lực rất nhiều

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vừa dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố đến thăm, làm việc với Công an TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đình Hiệp).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022); chúc các cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, Hà Nội có những đặc thù riêng từ công tác quản trị đến quản lý dân cư cũng như bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng công an thành phải nỗ lực rất nhiều.

Đặc biệt Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại nên công tác bảo đảm an ninh càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tiên phong gương mẫu trong công tác, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Đình Hiệp).

Trong bối cảnh tình hình an ninh trong nước cũng như trên thế giới diễn biến phức tạp, ông Thanh đề nghị lực lượng Công an TP Hà Nội cần tiếp tục chủ động để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên quan đến thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao.

Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội cần đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ trong mắt người dân, và để làm được điều đó thì cần phải nâng cao kỷ luật - kỷ cương, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Hà Nội là địa phương điểm để triển khai, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị công an thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan để triển khai thành công đề án này, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý dân cư cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 5 tháng cuối năm của công an thành phố.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả mà lực lượng công an thành phố đạt được trong 7 tháng năm 2022 và nhất trí với các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Sơn đề nghị Công an TP Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; lực lượng Công an thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy…