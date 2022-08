Lần đầu tiên công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 12/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ Đào Xuân Lân cho biết, để thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh quốc phòng trong lĩnh vực GGHB theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm việc tại trụ sở LHQ và 3 sĩ quan sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Mai).

Sau khi thành lập ngày 15/6/2021, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ tại trụ sở LHQ và tại các phái bộ GGHB. Qua đó, đã phối hợp với LHQ, các đối tác nước ngoài, sự hỗ trợ hiệu quả của Cục GGHB (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí GGHB LHQ.

Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được LHQ kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng GGHB. Hiện nay, Văn phòng Thường trực đang phối hợp với các cơ quan liên quan, LHQ làm tốt công tác chuẩn bị cho 4 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ. (Ảnh: Tiến Dũng).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cử lực lượng tham gia GGHB LHQ đã góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn nhận thức rõ giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tiến Dũng).

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả ban đầu đáng khích lệ của lực lượng Công an nhân dân trong việc triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham gia triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo; các kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Nghị định Chính phủ về hoạt động GGHB LHQ.

Đồng thời, Bộ Công an cần học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của quốc tế cho lực lượng GGHB của Việt Nam, tiến tới chủ động hoàn toàn về năng lực và tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế về GGHB.

Chủ tịch nước căn dặn, các sĩ quan Công an nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng GGHB LHQ cần tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng GGHB Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của LHQ.

Phấn đấu đến năm 2025 đưa 40-50 cán bộ công an tham gia gìn giữ hòa bình

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tiến Dũng).

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Thường trực làm tốt công tác tham mưu chiến lược, công tác quản lý Nhà nước về Công an nhân dân tham gia lực lượng GGHB LHQ; sớm đề xuất lộ trình, quy mô, hình thức Công an tham gia tại trụ sở LHQ, các phái bộ GGHB; nhanh chóng tổ chức, điều hành công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng tham gia lực lượng GGHB theo hình thức đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khẩn trương tuyển chọn, đào tạo cán bộ đủ năng lực sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí cảnh sát, phấn đấu đến năm 2025 đưa khoảng 40 đến 50 cán bộ công an tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Giao nhiệm vụ cho 4 sĩ quan Công an nhân dân đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các sĩ quan được nhận nhiệm vụ hôm nay phát huy cao độ bản chất anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, sáng tạo, nhạy bén, độc lập, tự chủ, tự cường, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế, với nhân dân tại địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người, trang thiết bị, thúc đẩy hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, đại diện cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng Công an nhân dân có cán bộ dự thi và trúng tuyển vào vị trí Chuyên gia Phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký LHQ, tại Trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ và 3 sĩ quan trực tiếp công tác tại phái bộ GGHB của LHQ tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS). Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực về chính sách, về nhân sự dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Bộ trưởng Tô Lâm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đại diện cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Tiến Dũng).

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải xin hứa trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng, vì hòa bình của nhân dân Việt Nam, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh của con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng là những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.