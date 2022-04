Hà Nội: Cô gái trẻ đi xe máy buông cả 2 tay để… "múa quạt"

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp gần 9 triệu đồng liên quan đến hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Hình ảnh cô gái buông cả hai tay khi điều khiển xe máy để "múa quạt" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về trường hợp một cô gái trẻ buông cả hai tay khi điều khiển xe máy tại tuyến đường trước Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 5/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời người điều khiển phương tiện là chị Đ.T.H. (SN 1998, quê Nghệ An) đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị H. về các lỗi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe... Tổng mức phạt đối với chị H. là 8,8 triệu đồng.