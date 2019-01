Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 thanh niên đấm đá túi bụi

Cô gái trẻ bị nhóm thanh niên đấm đá túi bụi mà chưa rõ lý do

Sáng 17/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút do camera giám sát ghi lại cảnh cô gái trẻ bị 2 nam thanh niên hành hung, đấm đá túi bụi.

Nam thanh niên túm tóc, đập đầu cô gái vào cửa sắt, bất chấp sự can ngăn của người khác. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh trong clip cho thấy, sự việc xảy ra khoảng 22h20 ngày 16/1. Một cô gái trẻ đang đóng cửa cuốn cửa hàng thì có hai nam thanh niên đến gần cô gái. Trong lúc cô gái và một thanh niên đang tranh cãi chuyện gì đó, bất ngờ thanh niên còn lại lao từ phía sau đạp thẳng vào người cô gái.

Liền sau đó, cô gái trẻ bị đánh đập túi bụi vào đầu, mặt và người bằng chân, tay. Thậm chí, một thanh niên còn túm tóc, đập đầu cô gái liên tiếp vào cửa cuốn bằng sắt, bất chấp sự can ngăn của người đi đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại một cửa hàng bán quần áo nằm trong khu chung cư HH2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt bước đầu xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo. Khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã cử người vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã xuất viện.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên