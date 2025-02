Hà Nội: Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông

Chiều 19/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an Hà Nội, thông tin, khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực gần Bưu điện Thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Hiện trường vụ va chạm giữa 1 xe container và 2 xe tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, cảnh sát xác định có 1 xe container va chạm với 2 xe tải chở hàng. Vụ va chạm khiến cabin một chiếc xe tải bị biến dạng, lái xe bị thương và mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng các trang thiết bị cứu hộ tiến hành cắt, phá cửa cabin, cứu thành công lái xe bị mắc kẹt ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Nam tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Nội) cho biết, thời tiết tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang trong những ngày mưa phùn, ẩm, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, mặt đường dễ trơn trượt. Do đó, người điều khiển phương tiện giao thông cần quan sát cẩn thận, kiểm soát tốc độ an toàn khi di chuyển nhằm hạn chế xảy ra va chạm giao thông.

"Trên đường di chuyển xảy ra tai nạn, hoặc phát hiện vụ việc tai nạn giao thông, người dân cần báo ngay cho lực lượng CSGT tại chốt trực gần nhất, hoặc gọi báo cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo số 114 để được ứng cứu kịp thời", Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Nội) khuyến cáo.