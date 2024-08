Hà Nội: Bốn em nhỏ rủ nhau đi đá bóng bị sét đánh trúng, một em tử vong

Chiều 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 24/8, tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), khiến một cháu nhỏ tử vong.

Vào thời gian trên, khoảng 10 em nhỏ ở xã Tiến Xuân rủ nhau đi đá bóng, tới khoảng 17h45 cùng ngày, mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện, đánh trúng 4 em nhỏ.

"Sau cú sét đánh, có 3 em nhỏ bị ngất, còn cháu bé là Đ.Đ.N. (13 tuổi), ở thôn 2, xã Tiến Xuân, bị tử vong tại chỗ", lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tối 24/8 đến sáng 25/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông với lượng 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/8 tại Hà Nội: Đêm mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.