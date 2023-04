Hà Nội: 5 ô tô đâm liên hoàn ở đường trên cao

Sáng 29/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, lúc 5h30 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (hướng từ Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến, đoạn ngang Bảo tàng Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Chiến).

Thời gian trên, ô tô BKS 90H-023.XX do anh T.Q.H. (SN 1982, ở Thái Nguyên) điều khiển, xảy ra va chạm với ô tô BKS 30G-059.XX do anh B.T.N. điều khiển; ô tô BKS 30L-43XX do anh Đ.T.Đ. lái; ô tô BKS 22A-108.XX do anh H.D.M. điều khiển và ô tô BKS 88A-507.XX do anh T.A.T. cầm lái.

Chiếc ô tô con bẹp rúm sau vụ va chạm liên hoàn (Ảnh: Văn Chiến).

Theo cảnh sát, nguyên nhân sơ bộ vụ việc là do trời mưa, đường trơn trượt nên 5 ô tô trên đã đâm vào nhau.

Hậu quả vụ việc làm cả 5 phương tiện hư hỏng, một người bị thương.