Hà Nam phong tỏa thêm 2 khu vực có ca mắc Covid-19

Dân trí Sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, tỉnh Hà Nam quyết định phong tỏa một khu vực thôn 1 Phú Trương Phú Lư (xã Chân Lý) và một cụm dân cư thôn Cầu Không (xã Bắc Lý), đều thuộc huyện Lý Nhân.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương Phú Lư (xã Chân Lý, Lý Nhân), với 59 hộ, 160 nhân khẩu; một cụm dân cư thôn Cầu Không (xã Bắc Lý, Lý Nhân), gồm 16 hộ, 52 nhân khẩu.

Thời gian cách ly tối thiểu hai khu vực trên là 14 ngày, kể từ 8h ngày 3/5.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Bắc Lý (Lý Nhân, Hà Nam).

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND huyện Lý Nhân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên.

Thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân.

UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Lý Nhân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đúng quy định.

Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly nêu cao trách nhiệm công dân thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Tính đến chiều 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy được 3.837 mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam cũng ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý và thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính đến chiều 3/5, Trung tâm đã lấy được 3.837 mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả cộng dồn, có 14 mẫu dương tính, 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả.

Các cơ quan chức năng trong tỉnh Hà Nam đã điều tra, truy vết được 692 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 4.098 trường hợp F2.

Đức Văn