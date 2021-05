Hà Giang trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Dân trí Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa trao trả 18 người Trung Quốc từng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau khi những người này hết thời gian cách ly y tế.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Ảnh: Trung Thực).

Ngày 26/5 tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang, đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy tiến hành thủ tục trao trả 18 người mang quốc tịch Trung Quốc cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Công an Hà Giang cho biết, 18 người Trung Quốc này có độ tuổi từ 19-36, đã nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ vào Việt Nam và cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố. Những người này sau đó bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ và đưa vào khu cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi hết thời hạn cách ly, những người này được Công an tỉnh Hà Giang trao trả cho phía Công an Trung Quốc theo cơ chế hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Công an tỉnh Hà Giang với Cục Công an châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trần Thanh