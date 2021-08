Giữa đêm, thanh niên được công an hộ tống vượt chốt về gặp anh trai vừa mất

Dân trí Khi nghe nam thanh niên trình bày việc phóng xe trên đường giữa đêm vì vội về gặp mặt anh trai mới mất, tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức đã hộ tống nam thanh niên qua các chốt kiểm soát về nhà.

Câu chuyện nhân văn này xảy ra vào khuya 30/7, khi các cán bộ thuộc tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý những trường hợp ra đường không lý do chính đang trong khung giờ từ 18h đến 6h sáng hôm sau, thì phát hiện thấy một nam thanh niên chạy xe máy rất nhanh trên đường Kha Vạn Cân.

Ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng bám đuổi và ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính cũng như nêu lý do ra đường.

Clip nam thanh niên được tổ công tác 363 hộ tống về nhà gặp mặt người thân lần cuối

Lúc này, nam thanh niên đi xe máy vội bước xuống xe với đôi mắt đỏ hoe gấp gáp xuất trình giấy tờ mang tên Dương Tống Trường C. (sinh năm 1978, quê Đà Nẵng). Anh C. tiếp tục trình bày với tổ công tác, do mới nhận được tin anh trai vừa qua đời tại nhà riêng trên đường Tân Lập (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) nên đã vội vã chạy xe về để gặp anh trai mình lần cuối.

Lúc này, trước những chia sẻ đau lòng của anh C., Đại úy Nguyễn Duy Tiến - Tổ trưởng tổ công tác 363 đã khuyên nhủ anh C. bình tĩnh. Sau đó, Đại úy Tiến đề nghị tạm giữ giấy tờ của anh C. và cùng tổ công tác hộ tống anh này qua các chốt để về nhà.

Nhờ sự hỗ trợ của tổ công tác, chỉ trong vòng 30 phút, anh C. đã được đưa qua các chốt kiểm soát và về đến nhà an toàn.

Khi vừa đến nhà anh C. tổ công tác nhìn thấy gia đình anh này đang chuẩn bị hậu sự cho người anh trai mới mất nên Đại úy Nguyễn Duy Tiến đã gửi lời chia buồn đến anh C. và gia đình đồng thời giao trả toàn bộ giấy tờ cho anh này.

Việc làm của Tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức đã thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân văn của người chiến sỹ Công an nhân dân trong cuộc chiến tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khoa Nam