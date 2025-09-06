"Giữ trọng trách Bí thư Đà Nẵng vừa vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn"

Chiều 6/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trong đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải ngoài cùng) và ông Phạm Đức Ấn (Ảnh: A Núi).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Triết nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trong việc cùng tập thể lãnh đạo thành phố thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu của một thành phố đang phát triển, được định hướng thành cực tăng trưởng của cả nước và trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết tâm luôn nêu cao sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, kế tục và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi trao quyết định (Ảnh: A Núi).

Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, ông Triết mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành và ủng hộ của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành…

“Tôi cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng ủng hộ, phối hợp giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp”, ông Triết chia sẻ.

Nhân dịp này, ông Triết cũng gửi lời cảm ơn và tri ân đến ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ về những đóng góp, cống hiến của ông dành cho thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ông Triết là cán bộ trẻ, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ), có năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, là cán bộ sâu sát cơ sở.

Việc chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với cá nhân ông Triết.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: A Núi).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, Đà Nẵng có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong giai đoạn mới, thành phố cần phát huy lợi thế, vượt qua thách thức để phát triển mạnh mẽ hơn.