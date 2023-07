Giáng cấp bậc, tước danh hiệu 6 công an ở TPHCM liên quan tham nhũng

UBND TPHCM vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

Trong nửa năm qua, toàn địa bàn ghi nhận 9 vụ việc với 27 người liên quan hành vi tham nhũng, được phát hiện thông qua tổng hợp báo cáo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước.

Trong đó, qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 2 vụ với 8 trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực. Công an thành phố đã có hình thức cảnh cáo đối với 2 người, giáng nhiều cấp bậc hàm đối với 5 người, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 1 người.

Công an huyện Củ Chi khởi tố 2 vụ án với 11 bị can về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 50-09D và 50-10D (Ảnh: H.T.).

Ngoài ra, công an các đơn vị tại TPHCM cũng kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 5 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ chiến sĩ công an. Kết quả cho thấy, 3 đơn đúng hoặc đúng một phần, 1 đơn phản ánh sai và 1 đơn không có cơ sở kết luận.

Các đơn phản ánh đúng hoặc đúng một phần liên quan tới cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an quận Tân Phú, Trưởng Công an phường 15, quận Gò vấp. Qua xem xét, Công an TPHCM kiến nghị xử lý 2 vụ với 2 trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm có đơn phản ánh.

Trong đó, một người bị kiến nghị giáng cấp bậc hàm, một người đang được xem xét xử lý kỷ luật. Lực lượng công an đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ 1 vụ với 1 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra đột xuất, Công an TPHCM phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, quản lý sử dụng đất tại Công ty 990. Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã điều tra, truy tố, xét xử 3 vụ tham nhũng với 12 người liên quan. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn khởi tố 1 vụ án và 1 bị can về tội Nhận hối lộ; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi khởi tố 2 vụ án với 11 bị can về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 50-09D và 50-10D.