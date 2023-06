Giám đốc Trung tâm dạy lái xe bị bắt, giáo viên treo băng rôn cầu cứu

Ngày 30/6, những tấm băng rôn với nội dung yêu cầu Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T giải quyết quyền lợi sau 2 tháng ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm, bị bắt được giăng trên ô tô của giáo viên và cổng Trung tâm.

Các giáo viên giăng băng rôn lên xe đòi quyền lợi và cầu cứu cơ quan chức năng (Ảnh: Phú Việt).

Nhiều nhà đầu tư cho biết dù các học viên đã nộp hồ sơ, đóng tiền và theo học đủ điều kiện thi sát hạch nhưng do Trung tâm chưa có Giám đốc mới nên học viên chưa được thi bằng. Các giáo viên, học viên cũng đã gửi đơn lên Sở Giao thông vận tải Đồng Nai với mong muốn sớm giải quyết, tạo điều kiện cho các học viên được thi sát hạch sớm.

Theo các nhà đầu tư, sau khi ông Hòa bị bắt, mọi công việc giảng dạy bị ngưng trệ, công ty không đứng ra giải quyết các quyền lợi cho nhà đầu tư, học viên. Các giáo viên bị thất nghiệp hơn 2 tháng nay, còn học viên dù đủ điều kiện cũng chưa được phép thi bằng.

Một giáo viên giăng băng rôn lên ô tô yêu cầu Trung tâm sớm giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư, học viên (Ảnh: Hoàng Bình).

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, cho biết hiện có gần 5.000 hồ sơ học viên học nghề lái xe tại trung tâm trên đang bị tồn đọng do hoạt động của trung tâm bị ngưng trệ sau khi giám đốc bị bắt. Các ngành chức năng cũng đã họp bàn và đưa ra hướng giải quyết, yêu cầu trung tâm sớm kiện toàn lại bộ máy để tiếp tục hoạt động.

Trước đó, ngày 8/6, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Đồng Nai có công văn gửi các ngành chức năng về việc có ý kiến liên quan đến tổ chức hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Sở này cho rằng, UBND tỉnh từng công nhận ông Hồ Đình Thái Hòa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm. Tuy nhiên, ông Hòa đã vi phạm pháp luật và bị khởi tố.

Để Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tiếp tục hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái ô tô, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T khẩn trương thực hiện miễn nhiệm chức vụ giám đốc cũ, đề nghị công nhận nhân sự giữ chức giám đốc mới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thì đến nay chưa thấy Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T thực hiện các yêu cầu đề ra.

Trước đó vào ngày 22/4, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại Đồng Nai. Sau đó Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Thái Hòa.