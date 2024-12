Giám đốc Công an Vĩnh Phúc: Trấn áp mạnh các loại tội phạm

Phát lệnh ra quân, Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong lực lượng công an phải nhận thức đầy đủ tính chất quan trọng của đợt cao điểm này.

Từ đó, ông Hải chỉ đạo tăng cường chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: CA Vĩnh Phúc).

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, Đại tá Thân Văn Hải nêu rõ phải giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành "điểm nóng".

Theo ông Hải, phải tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ để gây án.

Công an thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hoạt động của người nước ngoài, cũng như giám sát các loại đối tượng tại xã, phường, thị trấn.

Thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo, nhất là các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ - đặc biệt trong đêm giao thừa.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Đại tá Thân Văn Hải cho rằng lực lượng công an cần tập trung xử lý các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông cho biết đã ban hành chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân năm 2025.

Để đợt cao điểm diễn ra hiệu quả, ông Đông đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò nòng cốt, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự "từ sớm, từ xa".

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông (Ảnh: Đức Hiền).

Trong đó ông Đông lưu ý, Công an Vĩnh Phúc phải chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp nhằm giải quyết ổn định các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình, bị động, bất ngờ.

Ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng có trách nhiệm tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Đi liền với đó, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh việc quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan, đơn vị ngoài việc chấp hành phải là một tuyên truyền viên để vận động người thân, gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Triển khai các biện pháp tự bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ quan, đơn vị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng công an Vĩnh Phúc ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán ở Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 15/12 đến ngày 14/2/2025.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia đã diễu hành tại các tuyến giao thông, các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và tại các địa phương trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc.