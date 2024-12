Vĩnh Phúc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chỉ thị nêu rõ, vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ phức tạp, đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn đối với công tác của lực lượng công an.

Vì thế, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2025 từ ngày 15/12 đến ngày 14/2/2025 (tức ngày 15/11 đến ngày 17/1/2025 âm lịch) trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông (Ảnh: Đức Hiền).

"Tập trung nhận diện, trấn áp mạnh tội phạm"

Ông Trần Duy Đông giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, công an đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để trở thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải tập trung nhận diện, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, liên quan "tín dụng đen", sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp. Đấu tranh quyết liệt với "tội phạm đường phố", giải quyết hiệu quả tình trạng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động - nhất là hành vi lừa đảo, cờ bạc, mại dâm cần phải được nhận diện, phát hiện, đấu tranh triệt phá. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường, hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

"Tập trung lực lượng, biện pháp truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Tăng cường giám sát các đối tượng thi hành án tại cộng đồng, người đặc xá, người tha tù có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng loạn thần, "ngáo đá", người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần... có nguy cơ gây án", chỉ thị nêu rõ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc được giao chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với công an bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị VKSND tỉnh, TAND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với công an trong điều tra, xử lý tội phạm; kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm trong đợt cao điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm, phòng ngừa chung.

Công an huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

"Không để ai không có Tết"

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc được giao chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao cảnh giác, ý thức tự phòng ngừa của người dân - nhất là đối với các phương thức, thủ đoạn của tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

Đồng thời, Sở phối hợp với công an phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng - nhất là gỡ bỏ các tài khoản, trang mạng, hội nhóm truyền bá các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước; các vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân và hoạt động của tội phạm lừa đảo, cờ bạc, cá độ bóng đá, gian lận thương mại.

Chủ tịch Vĩnh Phúc giao Sở Công Thương quản lý hoạt động cấp phép vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở để tội phạm lợi dụng.

Chủ tịch Vĩnh Phúc cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào các địa phương vùng sâu, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm) để quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, theo chỉ thị của Chủ tịch Vĩnh Phúc, phải tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết, không để ai không có Tết.