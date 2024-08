Giám đốc Công an Bạc Liêu: Đánh giá an ninh trật tự thấp là chưa phù hợp

Theo báo cáo tại Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của Bạc Liêu ngày 29/8, một trong những chỉ số thành phần giảm điểm nhiều nhất so với năm 2022 là thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Đơn cử như có 58% doanh nghiệp cho biết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tốt (năm 2022 con số này là 91%); 33% cho biết cơ quan công an sở tại xử lý vụ việc của doanh nghiệp hiệu quả (năm 2022 là 94%); 13% doanh nghiệp cho biết bị trộm cắp hoặc đột nhập (năm 2002 chỉ có 9%);…

"Điều này cho thấy doanh nghiệp phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh chưa tốt", theo báo cáo chỉ số PCI của Bạc Liêu.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh: H.H).

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho rằng việc đánh giá chỉ số PCI liên quan đến lĩnh vực công an và các sở, ngành cần phải cụ thể hơn.

Riêng lĩnh vực của công an, theo Đại tá Triều, trong nhiều năm qua và riêng năm 2023, tình hình an ninh trật tự ổn và tốt hơn nhiều.

"Công an cơ sở tiếp nhận và các vụ việc được giải quyết tốt hơn. Qua tiếp xúc cử tri, đối thoại doanh nghiệp đều được đánh giá cao", Đại tá Triều nói.

Qua thống kê của ngành chức năng cho thấy tội phạm trộm cắp giảm tới 14% so với cùng kỳ 2022; năm 2023 chỉ có 7 vụ đột nhập và công an đã khám phá, xử lý 100%; tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm hơn 5% số vụ, giảm 1% số đối tượng;...

Lực lượng công an đã phối hợp vận động thành công nhiều hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án và tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép, không phải tổ chức cưỡng chế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Việc kiểm tra doanh nghiệp theo các chuyên đề, quản lý hành chính, vũ khí vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hướng dẫn các việc liên quan phòng chống cháy nổ,… đều làm rất tốt và doanh nghiệp đánh giá cao", Đại tá Triều khái quát và khẳng định cán bộ không nhũng nhiễu.

Theo Đại tá Hồ Việt Triều, Bộ Công an đã đánh giá an ninh trật tự của tỉnh đứng thứ nhì toàn quốc. Địa bàn tỉnh cũng không có băng, ổ nhóm bảo kê doanh nghiệp khi mọi vấn đề an ninh trật tự được giải quyết tốt.

Năm 2023, Chính phủ tặng cờ thi đua cho Công an tỉnh Bạc Liêu, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng công an toàn quốc.

"Lực lượng công an ở cơ sở và trong tỉnh sai chỗ nào, vi phạm gì cần chỉ rõ", Đại tá Triều nói và cho rằng việc đánh giá chỉ số PCI liên quan đến lĩnh vực của công an tỉnh "có gì đó chưa phù hợp".

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng cam kết thời gian tới sẽ duy trì kéo giảm 5% tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án trên 90%, đẩy mạnh chuyển đổi số;…

"Văn bản quy phạm pháp luật rất nhiều, có khó, vướng nhưng quan trọng là con người, lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ, giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và người dân hết sức quan trọng", Đại tá Triều nói.