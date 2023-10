Khởi động từ ngày 5/4 tại Hà Nội và 14/4 tại TPHCM, Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023 do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An, phối hợp với Báo Dân trí tổ chức và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tài trợ đã đi qua gần 5 tháng với 3 vòng thi chính thức là sơ khảo, chung khảo và chung kết.

Gần 1.200 bài dự thi cho 2 hạng mục Sáng kiến an toàn giao thông và Sáng kiến công nghệ an toàn giao thông đã được gửi về cho ban tổ chức nhằm chọn ra 16 sản phẩm xuất sắc.

Ngày 11/10, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm vào top 10 xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung kết, thuyết trình trước ban giám khảo và thực hiện phản biện.

Chiều cùng ngày, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 đã khép lại với lễ trao giải, tìm ra những sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố về tư duy mới, công nghệ hàng đầu và có khả năng cao áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Theo đó, Giải pháp cải tạo hệ thống hồ điều hòa/công viên hiện tại trở thành hồ đa năng, đa mục tiêu, bền vững tại Việt Nam nhận giải nhất. Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện đi ngược chiều nhận giải nhì.

Để cuộc thi không chỉ dừng lại ở cuộc thi, mà đúng với tinh thần của những người xây dựng chương trình là đưa ý tưởng, giải pháp của người dân vào thực tiễn cuộc sống, giúp bộ mặt giao thông Việt Nam trở nên văn minh hơn, Báo Dân trí tổ chức tọa đàm "Giải pháp đưa sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023 vào thực tiễn" để gợi ý những định hướng phát triển nhằm ứng dụng các bài thi xuất sắc vào thực tế.

Tọa đàm có sự tham gia của TS Đinh Quang Toàn, Viện trưởng viện đổi mới sáng tạo và Kinh tế số trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Giám khảo hạng mục Sáng kiến công nghệ), nhà báo Phạm Phúc Hưng - Tổng thư ký tòa soạn Báo Dân trí cùng hai tác giả và đại diện nhóm tác giả có tác phẩm chiến thắng là anh Đoàn Trần Đức Hải và anh Phạm Minh Hiếu.

Tọa đàm diễn ra vào lúc 15h ngày 18/10, phát trực tiếp trên Báo Dân trí.