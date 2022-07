Giải cứu nam thanh niên bị điện giật mắc kẹt trên trụ trung thế

Chiều 11/7, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an quận Hải Châu cứu nạn thành công một thợ điện bị bỏng nặng do tai nạn lao động và mắc kẹt trên trụ điện trung thế.

Theo đó, vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận thông tin một nam thanh niên bị điện giật mắc kẹt trên trụ điện ở KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Lực lượng chức năng đang giải cứu nam thanh niên bị điện giật.

Trung tâm đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát chữa cháy và 1 xe thang của Đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an quận Hải Châu, cùng các chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người bị nạn và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nạn nhân được giải cứu thành công.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang N. (SN 2002, quê huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.