Giá vàng "nhảy múa", đề nghị có bàn tay can thiệp của Nhà nước

Vấn đề này được nhiều đại biểu đề cập khi thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.

Sốt ruột vì giá vàng "ngày càng tăng"

"Vừa rồi giá vàng "nhảy múa", công tác quản lý thế nào? Không lẽ cứ để "nhảy múa" thế", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặt vấn đề.

Cho biết chưa bao giờ thấy thị trường vàng tăng - giảm đột biến như vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ công tác quản lý và không thể để thị trường vàng "nhảy múa".

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng chia sẻ băn khoăn vì "chưa bao giờ giá vàng cao như hiện nay và chênh lệch với giá vàng thế giới cũng quá cao".

Dù Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo quản lý thị trường vàng, song bà Nga nói rất sốt ruột khi "đã có chỉ đạo mà giá vàng ngày càng tăng".

"Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra đấu thầu vàng được vài phiên, nhưng giá vàng tăng đến mức tột đỉnh", bà Nga đề nghị quản lý chặt chẽ và cần có bàn tay của Nhà nước để can thiệp vào thị trường vàng.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng sốt ruột với thị trường vàng. Bà đề nghị đánh giá kỹ hơn tại sao thị trường vàng lại "nhảy múa" và có thời điểm giá vàng lên tới hơn 92 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lo ngại tình trạng giá vàng tăng đột biến sẽ làm tăng chi phí hàng hóa, lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp.

"Biến động thị trường vàng là vấn đề cần được quan tâm, Chính phủ cần có phương án điều hành, quản lý thị trường này và khắc phục tình trạng vàng miếng chênh cao so với thế giới", ông Mẫn nói.

Sẽ tiếp tục đấu thầu vàng

Giải trình làm rõ vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết những năm gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và lạm phát tăng cao nên giá vàng quốc tế tăng mạnh, khiến giá vàng trong nước tăng theo.

Đáng chú ý, từ năm 2022 trở lại đây, thị trường vàng trong nước bộc lộ hạn chế, chênh lệch giá trong nước và quốc tế duy trì ở mức cao.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải thích nguyên nhân chênh lệch giá trong nước cao so với quốc tế do giá thế giới tăng khi kim loại quý trong nước phụ thuộc thị trường quốc tế. Cùng đó, nguồn cung vàng trong nước hạn chế.

Về giải pháp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu vàng với khối lượng phù hợp để tăng cung cho thị trường. Việc này nhằm ổn định giá, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới.

Bên cạnh việc tăng biện pháp hỗ trợ quản lý thị trường vàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết sẽ thanh tra doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh, mua bán vàng miếng; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán, kiểm soát giao dịch mua bán vàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Công Thương… kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đẩy giá vàng lên cao.

Theo ông Hà, giá vàng trong nước đã chuyển biến khi mở cửa phiên giao dịch ngày 13/5, giảm 3 triệu đồng so với tuần trước. Dự kiến ngày mai, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng.

Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất thêm giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó sẽ sửa Nghị định 24.

Trong báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ việc quản lý thị trường vàng.

Theo ông, quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp.

Ủy ban Kinh tế nhận định thị trường vàng có nhiều biến động, chỉ số giá vàng trong nước bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,8% so với cùng kỳ khi giá vàng thế giới tăng cao kỷ lục.

Có ý kiến cho rằng ngoài yếu tố biến động tình hình kinh tế thế giới và bất ổn địa chính trị, một số hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ đã hình thành thị trường ngầm (giao dịch mà không có sự kiểm soát, thống kê của Nhà nước) về giao dịch vàng, ngoại tệ từ lâu với quy mô giao dịch lớn, phức tạp và khó kiểm soát.

Còn theo Bộ Công an, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng vào Việt Nam, gia tăng hoạt động tội phạm, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng an ninh tiền tệ, nhất là các tỉnh biên giới.