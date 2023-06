Gia đình 6 liệt sĩ tại Đắk Lắk rơi nước mắt nhận Bằng Tổ quốc ghi công

Ban Tổ chức Lễ tang đã thực hiện các quyết định về việc công nhận liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh vào ngày 11/6.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân nhận Bằng Tổ quốc ghi công (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong đó, 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đại úy Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Các liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1974) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1975) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ huyện Cư Kuin.

Tang lễ Thiếu tá Trần Quốc Thắng (Ảnh: Thúy Diễm).

Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đau xót trước sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ (Ảnh: H.T.).

Trước đó, chiều 12/6, sau khi Bộ Công an gửi hồ sơ 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ việc ở Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký quyết định trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho những người ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ.