Ghe va vào dầm cầu ở Long An, một người tử vong

Chiều 18/5, Công an xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.M.).

Khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông khoảng 45 tuổi (chưa rõ danh tính) lái ghe bầu chở vật liệu có tải trọng khoảng 35 tấn, từ kênh Dương Văn Dương vào kênh Bún Bà Của, đoạn qua địa phận ấp 2, xã Thủy Tây.

Khi đến gần cầu Bún Bà Của, mực nước kênh dâng cao, ghe không thể lọt qua dạ cầu. Tuy nhiên, tài công vẫn cố cho phương tiện vượt qua. Vụ việc khiến ghe bị kẹt vào dầm cầu, người đàn ông va mạnh vào cầu, ngã xuống buồng lái, tử vong tại chỗ.

Trên ghe lúc này còn có một người đi cùng. Người này đã hô hoán, nhưng không thể đưa ghe ra ngoài do phương tiện bị kẹt và phải chờ nước rút.

Công an xã Thủy Tây đã đến khám nghiệm hiện trường và tìm cách đưa phương tiện ra khỏi khu vực.