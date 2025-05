Nam thanh niên đánh chết người vì ghen tuông ở Long An

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, khoảng 21h50 ngày 11/5, người dân đi bắt cá tại khu vực ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng), nghe tiếng cự cãi của một số người trên đường 831.

Ửng bị công an khởi tố về tội Giết người (Ảnh: H.M.).

Một lúc sau, họ phát hiện ông H.T.L. (40 tuổi, ngụ địa phương) nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người có vết thương. Cùng lúc, người dân phát hiện có hai nam thanh niên đi chung xe máy rời hiện trường.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Vĩnh Lợi phối hợp với các đơn vị liên quan chốt chặn các tuyến đường trên địa bàn. Sáng 12/5, công an bắt giữ Ửng cùng một thanh niên khác.

Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận đã sử dụng gậy sắt đánh vào đầu ông L. khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong.

Ửng khai có quen biết ông L. trước đó. Ông L. nhiều lần nhắn tin với bạn gái của Ửng tên T.T.H.T. (25 tuổi) đang làm nhân viên quán karaoke ở thị trấn Tân Hưng. Vì ghen tuông, Ửng ra tay sát hại nạn nhân.