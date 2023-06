Gần 900 cán bộ, chiến sĩ công an Thái Bình thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023. Trong đó có 9 cán bộ thuộc thẩm quyền Bộ trưởng và 849 cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đến Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Trần Văn Phúc (Ảnh: Công an Thái Bình).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đến Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ông Trần Văn Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Công an Thái Bình).

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an và của lãnh đạo tỉnh Thái Bình với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình hứa cùng tập thể Đảng ủy Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; kiên định với mục tiêu, lý tưởng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...