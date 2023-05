Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ

Sáng 30/5, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2023, toàn tỉnh có 1.142 cán bộ đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Trong đó có 2 cán bộ được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm Thượng tá năm 2023 (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trong số cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023, có ông Vũ Trung Hiếu - Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; ông Cù Quốc Thắng và ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biểu dương các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm nay.

Ông Nơi đề nghị các cán bộ lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với các cán bộ chiến sỹ trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với ông Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, đối với các cán bộ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm phải nhận thức rằng đây vừa là niềm từ hào vừa là trọng trách lớn lao hơn nữa trước Đảng, Nhân dân.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Vì vậy, các cán bộ phải luôn không ngừng học tập, rèn luyện, vững về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật và khả năng tư duy cao, có năng lực thực tiễn tốt, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý tốt các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh.