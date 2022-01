Gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM mắc Covid-19 trong đợt dịch

Trong chuyến thăm và làm việc với Công an TPHCM chiều 19/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá, Công an TPHCM trong năm qua đã giữ vững truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng. Trong quãng thời gian khó khăn, gian khổ để chống lại đại dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng những lực lượng tuyến đầu gồm y tế, quân đội tạo ra thế trận vững chắc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

"Đến nay, người dân và các cấp ủy, chính quyền có thể tự hào bởi những thành quả đạt được của Công an TPHCM. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng này đã đảm bảo giữ vững an sinh, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời đấu tranh với biểu hiện xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, tin giả, xấu độc trong phòng, chống dịch bệnh", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc với Công an TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Tổn thất do dịch Covid-19

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, năm 2021 là một năm đặc biệt với cả nước và ngành công an. Dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Công an TPHCM cùng các lực lượng vũ trang khác trên địa bàn đảm bảo được nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế. Những nỗ lực của ngành công an trên địa bàn đã được các cấp ủy Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đánh giá cao.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, báo cáo kết quả của ngành công an thành phố trong năm 2021 (Ảnh: Hải Long).

"Là một trong những lực lượng tuyến đầu, Công an TPHCM không tránh khỏi hy sinh, mất mát. Đến nay, gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã mắc Covid-19, một đồng chí tử vong do đại dịch. Dù vậy, toàn lực lượng vẫn quyết tâm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau Tết", ông Tài chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao, cho biết, dù mới thành lập hơn một năm, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên không gian mạng, tham mưu cấp ủy, chính quyền đối với công tác lãnh đạo, quản lý qua mạng. Trong năm 2021, Phòng An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong quãng thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn, phòng đã đẩy mạnh việc phát hiện, ngăn chặn hành vi đưa tin xấu, độc, tin giả. Đơn vị cũng phối hợp lực lượng của thành phố, các địa bàn thiết lập đường dây nóng để phát hiện kịp thời thông tin xấu độc, xử lý nhanh nhiều vụ việc để răn đe.

"Trong quãng thời gian phòng, chống dịch, phòng phải tăng cường 50% quân số cho các địa phương. Bên cạnh đó, có thời điểm gần 1/3 đơn vị mắc Covid-19, số cán bộ, chiến sĩ của phòng chỉ còn 9 người có thể làm việc, nhưng anh em vẫn nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao", Đại tá Lâm nhấn mạnh.

Tạo thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đặt vấn đề, vừa qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Công an có chuyên đề nghiên cứu đặc biệt và tổ chức hội thảo xoay quanh việc giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng. Hội thảo do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trực tiếp chủ trì và có bài viết.

"Việc bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng cần xây dựng thành nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên. Lực lượng Công an, Tuyên giáo, Quân đội phải lan tỏa mạnh mẽ tới người dân tinh thần này để tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Công an TPHCM đã gắn bó mật thiết với nhân dân, y tế, quân đội và chính quyền địa phương (Ảnh: Hải Long).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, mỗi đảng viên, mỗi công dân khi sử dụng thiết bị công nghệ, tham gia mạng xã hội cần thể hiện nét ứng xử văn hóa. Trong đó, lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị cần dẫn đầu trong vấn đề này.

Trong suốt 2 năm diễn ra dịch Covid-19, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, Công an TPHCM đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, chấp nhận hy sinh, gian khổ. Toàn lực lượng đã gắn bó mật thiết với nhân dân, y tế, quân đội và chính quyền địa phương để tạo nên một thế trận, lòng đoàn kết và được Trung ương đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp chính quyền các cấp vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, các biểu hiện xuyên tác chủ trương, đường lối, chính sách, xuyên tạc sự thật trong phòng, chống dịch đã được ngăn chặn kịp thời bằng nhiều biện pháp.

"Lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an TPHCM nói riêng cần phối hợp chặt chẽ với ngành tuyên giáo trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đặc biệt, đối với địa bàn TPHCM, một mặt trận nóng bỏng, địa bàn chiến lược trong việc thực hiện đường lối, chủ trương và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.