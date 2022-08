Gần 60 chuyến bay Việt Nam ảnh hưởng vì Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan

Ngày 3/8, Cục Hàng không Việt Nam đã họp với các hãng hàng không về việc điều chỉnh đường bay khu vực tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.

Việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhà chức trách hàng không Việt Nam thống nhất phương án triển khai theo nguyên tắc: "Không bay qua, không bay gần, không chọn sân bay dự bị gần khu vực Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan".

Để đảm bảo an toàn, các hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay, tránh khu vực tập trận . Tuy nhiên, do tác động của tập trận lớn, với tình huống xấu, các hãng hàng không cần chủ động hoãn, hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho hành khách.

Gần 60 chuyến bay của Việt Nam bị ảnh hưởng do Trung Quốc tập trận gần Đài Loan (Ảnh: VNA).

Theo nhà chức hàng không, việc điều chỉnh các đường bay né vùng tập trận của Trung Quốc sẽ khiến quãng đường bay có thể xa hơn, thời gian bay dài hơn, tốn kém chi phí hơn vì tốn nhiều nhiên liệu trong bối cảnh giá nhiên liệu bay Jet A1 tăng liên tục từ đầu năm 2022. Nếu các hãng gặp khó khăn khi điều chỉnh đường bay qua không phận các nước, Cục Hàng không sẽ hỗ trợ xin phép bay cho các hãng.

Một nguồn tin cho biết, có ít nhất 59 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng do Trung Quốc tập trận gần Đài Loan, trong đó Vietnam Airlines có 36 chuyến, Vietjet 22 chuyến và Bamboo Airways một chuyến.

Được biết, những đường bay thường lệ của Việt Nam bay qua khu vực bị ảnh hưởng đã được các hãng hàng không xây dựng theo phương án tối ưu nhất và khả năng đáp xuống sân bay dự bị gần nhất khi có sự cố.

Tình hình eo biển Đài Loan trở nên vô cùng căng thẳng khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan từ tối 2/8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách "một Trung Quốc" và cảnh báo "đây là hành động rất nguy hiểm". Bắc Kinh cho rằng, Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc với sự hỗ trợ của Đài Loan.

Các lực lượng quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Theo thông báo của Cơ quan phòng vệ Đài Loan, có 21 máy bay quân sự Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này, sau khi máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống Đài Bắc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4/8-7/8.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo các hãng hàng không đang hoạt động ở châu Á tránh bay vào các khu vực quanh Đài Loan - nơi Bắc Kinh đang tập trận nhằm phản ứng về chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi; nêu rõ 6 khu vực không phận là "vùng nguy hiểm" từ 12h trưa 4/8 đến 12h trưa 7/8.