Gần 100 công an diễn tập bắt "quái xế" trên đại lộ

Dân trí Tình huống giả định có hàng chục thanh niên tụ tập nẹt pô, đua trái phép trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) bị gần 100 cảnh sát vây ráp, truy bắt.

Tối 28/4, Đội CSGT trật tự Công an quận 1 phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an quận 3, quận 4, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Bàn Cờ tổ chức diễn tập mật phục, vây bắt nhóm thanh niên đua xe trên đường Võ Văn Kiệt.

Công an diễn tập bắt đua xe trái phép trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Tình huống giả định, các thanh thiếu niên di chuyển từ quận 2, quận 4 về tụ tập tại hành lang, vỉa hè ven bờ sông xung quanh khu vực dưới gầm cầu Calmette, quận 1.

Tình huống giả định các đối tượng tổ chức đua xe trên đường Võ Văn Kiệt.

"Quái xế" lao vun vút trên đường khiến người dân khiếp sợ.

Thấy không có bóng dáng CSGT, nhóm này liên lạc với nhau qua Facebook, Zalo, rồi tập trung trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Ký Con về đường Yersin để tổ chức đua xe.

Nhận được tin báo, CSGT phối hợp với lực lượng 363, Công an nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường nắm tình hình, chốt chặn, vây bắt đưa về trụ sở để xử lý.

CSGT phối hợp với nhiều lực lượng chốt chặn vây bắt nhóm đua xe.

Trung tá Lưu Minh Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận 1 cho biết, tình huống giả định là các đối tượng tập trung đua xe từ 22h đến 6h hôm sau. Đợt diễn tập lần này nhằm xử lý triệt để tình trạng chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

"Diễn tập như vậy sẽ tạo cho các cán bộ chiến sĩ có kỹ năng cũng như phản xạ nhanh, xử lý hiệu quả và dứt điểm khi có tình huống đua xe trái phép xảy ra", Trung tá Sĩ nói.

Công an đưa các "quái xế" về trụ sở.

Thu giữ xe vi phạm.

Tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TPHCM tổ chức chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng đang tái diễn phức tạp và công an thành phố kiên quyết xử nghiêm minh các vụ đua xe trái phép, tụ tập, cổ vũ, chống lại lực lượng chức năng.

Hoàng Thuận