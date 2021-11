Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức lăn bánh chở khách thương mại

Dân trí Ngay sau lễ bàn giao giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND TP Hà Nội sáng nay (6/11), tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô và cả nước chính thức được vận hành khai thác chở khách thương mại.

Tham dự lễ bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông , ở cấp Chính phủ có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phía TP Hà Nội có Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. Phía Bộ GTVT có Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông. Cùng dự có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Tổng thầu EPC thi công dự án…

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký kết bàn giao dự án sáng 6/11.

Ông Vũ Hồng Phương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT - cho biết, tháng 10/2011 dự án chính thức được khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị vào tháng 11/2018.

Từ tháng 12/2018, dự án thực hiện căn chỉnh đồng bộ, vận hành thử kỹ thuật và vận hành thử nghiệm. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đến cuối tháng 12/2020, dự án mới hoàn thành công tác chạy thử liên động toàn hệ thống.

"Trong thời gian chạy thử 20 ngày, Tổng thầu EPC đã thực hiện vận hành hơn 5.740 chuyến tàu chạy, với tổng số hơn 70.000 km vận hành an toàn dưới sự giám sát bởi các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn, các cơ quan chức năng và Hội đồng kiểm tra Nhà nước" - ông Phương nói.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, đây là dự án đường sắt thí điểm đầu tiên của thủ đô được đưa vào khai thác, là tuyến đường sắt khối lượng lớn, vận chuyển đúng giờ, an toàn, sẽ giải quyết ùn tắc phía Tây của Hà Nội.

Sau quá trình xây dựng, Bộ GTVT đã kiểm tra, nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn chất lượng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào khai thác thương mại.

"Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo Tổng thầu Trung Quốc phối hợp với Metro Hà Nội trong giai đoạn đầu vận hành và công tác bảo hành, bảo trì công trình" - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tiếp nhận dự án.

Về phía đơn vị tiếp nhận bàn giao dự án, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và của cả nước, sử dụng vốn ODA của Trung Quốc. Đây là dự án quan trọng của Thủ đô.

Theo ông Tuấn, quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội đến năm 2030, có 10 tuyến với chiều dài 417 km, trong đó đi trên cao dài 342 km, đi ngầm dài 75 km. Với tiến độ 8-10 năm mới xây dựng xong tuyến đường sắt thì cần có giải pháp đột phá để thực hiện.

"Công ty Metro Hà Nội đã chuẩn bị đủ nhân lực có năng lực để tiếp nhận dự án, hôm nay sẵn sàng tiếp nhận bàn giao để đưa vào khai thác, vận hành. Đánh giá cao các nỗ lực của các đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để đưa công trình vào hoạt động. Chúng ta đi qua chặng đường dài. Nhiều khó khăn song chúng ta có nhiều bài học để chuẩn bị các công trình tiếp theo" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.

Ông Tuấn đề nghị Metro Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, vận hành khai thác đảm bảo an toàn. Sở GTVT Hà Nội tổ chức giao thông kết nối an toàn, hiệu quả, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các nhà ga.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên sau bàn giao.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành chở khách thương mại.

Ngay sau lễ ký kết bàn giao giữa Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã chính thức vận hành chở khách thương mại, kết thúc 10 năm xây dựng công trình đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam.

Hoạt động khai thác thương mại tuyến đường sắt được hỗ trợ vận hành bởi đội ngũ chuyên gia Trung Quốc trong vòng một năm. Trong giai đoạn đầu (6 tháng), tuyến đường sẽ vận hành 6 đoàn không ngừng nghỉ, thời gian giãn cách là 15 phút. Trong 6 tháng tiếp theo vận hành 9 đoàn tàu với thời gian giãn cách là 6 phút. Hà Nội sẽ khai thác toàn bộ 13 đoàn tàu dựa trên căn cứ vào lưu lượng hành khách.

Nữ nhân viên bán vé tại ga Cát Linh.

Sổ tay đi tàu trên cao Hà Nội.

Theo tiêu chuẩn thiết kế, đoàn tàu có tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác là 35 km/h; thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông (hoặc ngược lại) là 23,63 phút. Khi đưa vào khai thác thương mại sẽ hoạt động liên tục từ 5h-23h hàng ngày.

Giá vé được TP Hà Nội phê duyệt chính thức là 7.000 đồng mở cửa; theo chặng là 8.000-15.000 đồng/lượt; bán theo tháng 100.000 - 200.000 đồng/tháng tùy theo đối tượng ưu tiên cụ thể.

Mục tiêu của Metro Hà Nội là khuyến khích người dân Hà Nội đi tàu trên cao hàng ngày và hướng tới việc kết nối vận chuyển, phát triển du lịch trong tương lai.

Bài: Châu Như Quỳnh

Ảnh: Đỗ Linh