Tiến độ các dự án của Tập đoàn Thuận An tại tỉnh Phú Yên

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh rà soát báo cáo các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, qua rà soát, ban này xác định tại Phú Yên chỉ một dự án có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An với vai trò là nhà thầu phụ.

Đó là dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Tuy Hòa), có tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2019 và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4/2022.

Dự án này do 3 nhà thầu thực hiện, trong đó Tập đoàn Thuận An được giao các hạng mục với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng, gồm các hạng mục: cầu vượt đường sắt có điểm đầu giao đường số 2 thuộc Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa; điểm cuối tại đường Nguyễn Văn Linh và hai nhánh rẽ khác kết nối với đường Nguyễn Tất Thành.

Nút giao thông khác mức liên thông này có kết cấu nhịp dây văng extradosed (cầu dầm - cáp hỗn hợp), trụ tháp mô phỏng ngọn hải đăng Mũi Điện - một danh thắng nổi tiếng ở tỉnh Phú Yên.

Cầu chính được thiết kế đảm bảo 4 làn xe cơ giới; cầu dẫn đảm bảo 2 làn xe cơ giới cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng.

Hệ thống trụ cầu của dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh.

Mục tiêu của dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đến các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh này.

Ngoài ra, dự án còn giải quyết ùn tắc cho lưu lượng phương tiện giao thông từ phía đông, phía tây đường sắt và Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, tạo cảnh quan cho cửa ngõ phía nam thành phố Tuy Hòa.

Tại địa phận qua tỉnh Phú Yên, Tập đoàn Thuận An cũng tham gia một phần gói thầu thi công cầu Kỳ Lộ (từ trụ T9 đến trụ T26).

Cầu Kỳ Lộ là cầu vượt sông Kỳ Lộ - công trình thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) với 38 mố, nhịp, tổng số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần này có thời gian thi công hơn 1.000 ngày tính từ ngày khởi công (1/3/2023), do Ban quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) làm đại diện chủ đầu tư.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 4/5, nhiều công nhân, máy móc, trang thiết bị đang thi công tại vị trí Tập đoàn Thuận An nhận thầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Lê Minh, Giám đốc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, Ban quản lý dự án 85, cho biết Tập đoàn Thuận An vẫn cho các đơn vị thi công làm việc tại cầu Kỳ Lộ, tiến độ đảm bảo như đề ra ban đầu.

Ông Minh cho biết, chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thi công tất cả nhà thầu trên toàn dự án, trong đó có gói thầu của Tập đoàn Thuận An.

Vị trí xây dựng cầu Kỳ Lộ (Ảnh: Google Map).

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.