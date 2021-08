Được 3 nữ nhân viên nhà nghỉ mời nhậu, 2 người nam có thể mất 30 triệu đồng

Dân trí Đi vào thấy 3 nữ nhân viên nhà nghỉ đang ngồi nhậu, được mời nhiệt tình nên ông N.V.T. "nhập mâm". Một lát sau, ông N.V.C. cũng đến tham gia. Nhóm người này bị đề xuất phạt 67,5 triệu đồng.

Vào thời điểm bị phát hiện, 3 nữ nhân viên nhà nghỉ và 2 người đàn ông đang ngồi uống bia với nhau (Ảnh công an cung cấp).

Chiều ngày 26/8, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất UBND huyện Diễn Châu ra quyết định xử phạt hành chính 5 công dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Vào tối 25/8, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phối hợp Công an xã Diễn Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Diễn Thành. Tổ công tác phát hiện 5 người gồm 3 nữ, 2 nam đang tụ tập ăn nhậu tại phòng lễ tân nhà nghỉ 555 (đóng tại xóm 10, xã Diễn Thành).

Trong đó, 3 công dân nữ là nhân viên nhà nghỉ, từ huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An) xuống làm việc, gồm L.T.L. (SN 2001), H.T.H. (SN 2003) và V.T.L. (SN 2002). Hai người đàn ông là công dân trên địa bàn xã, gồm ông N.V.C. (SN 1982) và N.V.T. (SN 1972).

Đầu buổi tối, 3 nữ nhân viên nhà nghỉ rủ nhau uống bia giải buồn. Khoảng 30 phút sau, ông N.V.T. đến, được 3 nữ nhân viên này mời nhiệt tình nên ông T. "nhập mâm". Một lát sau, ông N.V.C. cũng đến và tham gia nhậu.

"Công an huyện đề xuất UBND huyện xử phạt 4 trường hợp mỗi người 15 triệu đồng, riêng H.T.H. do chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị đề xuất mức phạt bằng một nửa so với những người còn lại", nguồn tin của Dân trí cho hay.

Hoàng Lam