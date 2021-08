Ăn nhậu giữa dịch, thách chủ tịch thị trấn: "Tui không ngán anh đâu nhá!"

Dân trí Khi lực lượng liên ngành bất ngờ kiểm tra, phát hiện 7 người đang tụ tập ăn nhậu, một người đàn ông trong nhóm lớn tiếng thách thức "không ngán" chủ tịch thị trấn.

Sáng 19/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ việc một nhóm người tổ chức ăn nhậu, thách thức đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

"Ban đầu do chưa hiểu nên một người đàn ông lớn tiếng nhưng sau khi được giải thích người này đã hiểu được lý do đoàn đến kiểm tra", lãnh đạo Công an huyện Ea Kar cho hay.

Trước đó, tối 18/8, một đoạn clip dài trên 9 phút đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại hình ảnh một đoàn liên ngành của thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) gồm có lãnh đạo thị trấn, công an, nhân viên y tế… đang làm việc với một người đàn ông, khi phát hiện người này tổ chức cho 7 người ăn nhậu.

Người đàn ông liên tục lớn tiếng, thách thức ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch thị trấn Ea Knốp: "Tôi xin lỗi anh nhá, anh nói với ai chứ nói với tôi là tôi không ngán đâu anh nhá. Anh căn cứ văn bản anh còng tôi đi, tôi đưa tay cho anh còng".

Người đàn ông áo hồng lớn tiếng quát lực lượng chức năng (Ảnh: cắt từ clip).

Lúc này nhiều thành viên trong đoàn liên ngành đã vận động, tuyên truyền giải thích cho người đàn ông hiểu và sau đó, người này đã chịu làm việc với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra vào tối 17/8, đoàn liên ngành đã làm việc cùng với một người đàn ông là chủ quán nhậu, do đang trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 15 nhưng lại có 7 người ngồi ăn uống cùng nhau.

Vị chủ quán nhậu cho rằng, mình đã chấp hành tạm ngừng kinh doanh. Do người nhà ở huyện khác có công việc đến nhà nên ông mời lại ăn cơm chứ không phải mở quán phục vụ khách ăn nhậu.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình trước thái độ thách thức của người đàn ông, khi người này không chỉ tổ chức ăn nhậu trong thời điểm đang có dịch bệnh mà còn lớn tiếng thách thức đoàn công tác liên ngành phòng, chống dịch.

Được biết, tính đến sáng 19/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 585 trường hợp mắc Covid-19; trong đó có 153 trường hợp đã xuất viện. Toàn tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 (một số địa điểm thực hiện Chỉ thị 16) để phòng, chống dịch bệnh.

Trương Nguyễn