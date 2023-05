Dừng dự án nhiệt điện 2,2 tỷ USD tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Theo quy hoạch, định hướng phát triển điện lực quốc gia sẽ phát triển đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình nguồn điện với cơ cấu hợp lý để đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao tính tự chủ của ngành điện, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Sau 8 năm kể từ ngày khởi công, dự án nhà máy nhiệt điện trị giá 2,2 tỷ USD tại Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chính thức bị dừng triển khai (Ảnh: Đ.T).

Đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy đang vận hành và các dự án đang triển khai xây dựng, khả năng sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khoảng 30.127MW. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành 6 dự án nhiệt điện tổng công suất 6.125MW đang xây dựng gồm Na Dương II (Lạng Sơn), An Khánh - Bắc Giang, Vũng Áng II (Hà Tĩnh), Quảng Trạch I (Quảng Bình), Vân Phong I (Khánh Hòa) và Long Phú I (Sóc Trăng).

Thủ tướng Chính phủ thống nhất không triển khai các dự án nhiệt than công suất 13.220MW, trong đó có dự án nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II. Thay vào đó, tại danh mục và tiến độ các dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện sẽ xem xét trong kế hoạch thực hiện quy hoạch các vị trí tiềm năng tại khu vực Quỳnh Lập - Nghệ An, Nghi Sơn - Thanh Hóa để xây dựng nhà máy điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) Quỳnh Lập/Nghi Sơn trong giai đoạn 2021-2030, công suất 1.500MW.

Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch địa điểm vào năm 2009 trên diện tích quy hoạch 283ha, quy mô 2.400MW. Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I và nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2. Giai đoạn 1 có tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD, công suất 1.200MW do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Vào năm 2015, khi khởi công xây dựng, dự án được dự báo sẽ góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân.

Theo quy hoạch, nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I sẽ vận hành vào năm 2020. Tuy nhiên, sau lễ khởi công rầm rộ vào ngày 1/10/2015, dự án này không triển khai.

Ngày 28/11/2020, tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện dự án nhiệt điện Quỳnh Lập I và II tại thị xã Hoàng Mai, đồng thời đưa 2 dự án này ra khỏi Quy hoạch điện VII và dự thảo Quy hoạch điện VIII.