Đưa bệnh nhân đột quỵ bị cô lập trên đảo Cù Lao Chàm vào đất liền

Dân trí Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải vượt sóng to gió lớn do ảnh hưởng bão số 7 đưa ngư dân bị đột quỵ ở vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam về đất liền kịp thời.

Ngày 8/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn thực hiện cấp cứu khẩn cấp một bệnh nhân đang bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa bệnh nhân về đất liền (Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam). Bệnh nhân là ông Nguyễn Quý H. (sinh năm 1946) bị tai biến, bất tỉnh, huyết áp tăng cao. Ông H. đã được cấp cứu tại Trạm xá quân y trên đảo nhưng tình hình bệnh chuyển biến nặng, cần được đưa về đất liền khẩn cấp để cứu chữa, nếu không có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn. Khu vực đảo Cù Lao Chàm hiện đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7, sóng cao 3-4 m, không có phương tiện nào trên đảo có khả năng rời bến để đưa bệnh nhân vào đất liền chữa trị. Chính quyền địa phương đã liên hệ khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ. Trước tình hình nguy cấp đe dọa tính mạng bệnh nhân, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 cùng ê-kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Sau hơn 2 giờ vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm, tiến hành tiếp nhận bệnh nhân từ trạm xá lên tàu để chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về bờ. Bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng hôn mê, triệu chứng liệt nửa người, đã được đội ngũ y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tận tình cứu chữa trên hành trình về đất liền. Chiều 8/10, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào ngày 6/10, tàu SAR 274 cũng đã cứu nạn thành công 3 thuyền viên tàu QNa 94808 TS bị chìm tàu do tác động của áp thấp nhiệt đới ngoài khơi vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, trong đó có một bệnh nhân bị tai nạn chấn thương vùng đầu nghiêm trọng. Công Bính