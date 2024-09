Dự án Vành đai 4 TPHCM được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cùng Chủ tịch UBND TPHCM về việc trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường vành đai 4 TPHCM.

Để kịp thời trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Việc này nhằm đảm bảo dự án được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Quy hoạch hướng tuyến đường vành đai 4 TPHCM (Đồ họa: Ngà Trịnh).

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ có văn bản gửi Tổng Thư ký Quốc hội để đăng ký nội dung trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 8 sắp diễn ra.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sẽ khai mạc vào ngày 21/10 và dự kiến bế mạc vào sáng 3/12. Kỳ họp sẽ tiến thành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 21/10 đến ngày 12/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 3/12.

Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 207km. Đoạn dự án do TPHCM thực hiện dài 17,3km; đoạn do tỉnh Long An thực hiện dài 78,3km; đoạn do tỉnh Bình Dương thực hiện dài 47,46km; đoạn do tỉnh Đồng Nai thực hiện dài 45,54km; đoạn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện dài 18,23km.

Giai đoạn 1, toàn dự án sẽ được thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch được duyệt. Tuyến vành đai 4 TPHCM dự kiến có quy mô 4 làn xe cao tốc, bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, 23 nút giao và có đường song hành, đường dân sinh 2 bên theo nhu cầu giao thông từng địa phương.

Khái toán tổng mức đầu tư dự án vành đai 4 TPHCM hơn 128.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 40.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 31.000 tỷ đồng và phần còn lại là vốn của các nhà đầu tư.

UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường vành đai 4 TPHCM và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng chung cho toàn bộ tuyến.