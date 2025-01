Đốt than sưởi ấm suốt đêm, một phụ nữ bị hôn mê

Ngày 16/1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ, 67 tuổi, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã sử dụng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín suốt đêm. Đến sáng, người nhà phát hiện bà bất tỉnh, gọi hỏi không trả lời, nên đã khẩn trương đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, đang tiếp tục được theo dõi sát sao.

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, bệnh nhân đã bị ngộ độc khí CO nghiêm trọng khiến não bộ bị tổn thương và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng than để sưởi ấm vào mùa đông là thói quen phổ biến ở nhiều vùng miền núi phía Bắc, đặc biệt tại những nơi có thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, thói quen này đang tiềm ẩn những nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dùng, điển hình là các ca ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Carbon monoxide (CO) là một loại khí không màu, không mùi, không vị, sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các loại nhiên liệu như than, củi. Khi hít phải, khí CO nhanh chóng chiếm chỗ oxy trong máu khiến các cơ quan quan trọng như não, tim bị thiếu oxy nghiêm trọng.