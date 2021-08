Đốt rẫy gây chết người, đe dọa lưới điện quốc gia

Dân trí Tại Quảng Ngãi, xảy ra hàng loạt vụ cháy do đốt rẫy làm nhiều người chết. Có vụ cháy còn đe dọa an toàn của hệ thống lưới điện quốc gia.

Chỉ trong nửa tháng qua, tại Quảng Ngãi đã xảy ra 3 vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài hàng chục ha rừng bị thiêu rụi, các vụ cháy còn khiến 2 người chết và gây ảnh hưởng đến đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku.

Gần đây nhất, trong 16/8, tại xã Phổ Nhơn (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn trong lúc đốt nương rẫy làm một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà N.T.C. (48 tuổi, trú xã Phổ Nhơn).

Sáng cùng ngày, bà C. cùng cháu lên rẫy đốt dọn thực bì. Do thời tiết nắng nóng nên đám cháy lan rộng, bà C. nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Trong lúc cố gắng dập tắt đám cháy, bà C. bị ngọn lửa dữ dội bao vây khiến bà ngất xỉu rồi tử vong giữa đám cháy.

Một tuần trước, tại xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng) cũng xảy ra vụ cháy lớn kéo dài suốt 3 giờ. Vụ cháy làm bà H.T.H. (60 tuổi, thôn 2, xã Trà Thủy) tử vong, con dâu bị thương phải đi cấp cứu. Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 3 ha rừng. Nguyên nhân vụ cháy do bà H. đốt rẫy gây cháy lan.

Hiện trường vụ cháy ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng làm một người chết, một người bị thương.

Ngày 5/8, một đám cháy khác tại huyện Sơn Hà đã đe dọa an toàn lưới điện quốc gia. Theo đó, đám cháy do người dân đốt rẫy gặp nắng nóng, gió to đã bùng lên dữ dội. Ngọn lửa sau đó cháy lan vào khu vực rừng nằm dưới tuyến đường dây tải điện 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku.

Đám cháy kéo dài đã dẫn đến sự cố truyền tải điện. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy, đóng điện trở lại cho đường dây 500 kV.

Vụ cháy vào ngày 5/8 tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã đe dọa an toàn đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku.

Theo ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 3 đến nay, nắng nóng kéo dài diễn ra trên diện rộng nên nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Dù đã được tuyên truyền nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan trong việc đốt thực bì, dọn dẹp nương rẫy gây cháy rừng.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2021 đến nay tại Quảng Ngãi đã xảy ra hơn 30 vụ cháy gây thiệt hại trên 28,3 ha rừng và làm nhiều người tử vong. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 số vụ cháy rừng tăng nhanh, có ngày xảy ra 4 vụ cháy rừng.

Quốc Triều