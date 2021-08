Hàng loạt nhà chứa rơm bị cháy bí ẩn trong đêm

Dân trí Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt nhà chứa rơm tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy một cách bí ẩn. Khi nguyên nhân cháy vẫn chưa được tìm ra, người dân hết sức lo lắng.

Căn nhà chứa rơm của gia đình chị Hợi bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mới đây nhất, vào khoảng 21h đêm 9/8, nhà chứa rơm của chị Đặng Thị Hợi (SN 1983, trú tại thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong thời gian ngắn, toàn bộ số rơm cùng 20 con gà nhà chị bị thiêu rụi hoàn toàn.

"Chỉ có 2 mẹ con ở nhà, khi phát hiện ra đám cháy thì đã quá muộn. Toàn bộ số rơm mua về tích trữ cho trâu bò ăn ngày rét đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 10 triệu đồng", chị Hợi cho biết.

Cũng theo chị Hợi, khi người dân đến dập lửa thì phát hiện một chiếc sào dài khoảng 6 m, một đầu có buộc nắm dẻ cháy dở và một chai nhựa có mùi xăng dầu, nên người dân nghi ngờ có kẻ xấu phóng hỏa.

Chị Hợi cũng như nhiều người dân xã Sơn Tiến lo lắng khi liên tiếp nhiều nhà rơm trên địa bàn bị thiêu rụi.

"Liên tiếp trong một thời gian ngắn, nhiều nhà chứa rơm của người dân bị cháy khiến chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ xấu phá hoại", chị Hợi cho biết thêm.

Trước đó 2 ngày (7/8), căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, cách gia đình chị Hợi chừng 10 m cũng bị lửa thiêu rụi.

Bà Hoa cho biết, khoảng gần 6h ngày 7/8, bà đi chợ bán xôi sáng cách nhà khoảng 2 km. Đến khoảng 8h30 trở về thì ngôi nhà và toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị cháy sạch không còn thứ gì.

Căn nhà gỗ của gia đình bà Hoa chỉ còn là đống tro, thiệt hại hơn 15 triệu đồng.

"Khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng cũng đã xuống làm việc. Chúng tôi mong sớm tìm ra nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra sự việc để người dân được yên tâm hơn", bà Hoa cho biết.

Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày cuối tháng 6/2021 liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy nhà chứa rơm tại thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến).

Đầu tiên là vụ cháy tại nhà bà Phan Thị Sâm (SN 1968) vào đêm 26/6, tiếp theo là cháy tại nhà ông Phan Văn Trọng đêm 27/6 và bà Phan Thị Hằng đêm 28/6. Ba vụ cháy này đều diễn ra vào khoảng thời gian từ 22h - 22h30 đêm khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Bà Hoa với những vật dụng còn sót lại sau vụ cháy.

Nửa tháng sau đó, vào khoảng 23h30 đêm 16/7 lại xảy ra vụ cháy nhà chứa rơm của gia đình ông Phan Văn Trung (thôn Lệ Định), làm hư hỏng khoảng 4 tạ lúa.

Trước tình trạng nhà chứa rơm liên tiếp bị đốt cháy trong đêm, nhiều người dân trên địa bàn xã Sơn Tiến đã tính đến phương án nằm canh. Họ mắc võng nằm ngủ ngoài chuồng bò để canh chừng.

Những người dân nơi đây cho biết, họ thường mua rơm về phơi khô rồi cất vào các nhà kho dự trữ để làm thức ăn cho trâu bò những ngày mưa rét. Việc những căn nhà này bị thiêu rụi khiến đàn gia súc của họ có nguy cơ thiếu thức ăn khi mùa mưa rét đến.

"Từ trước tới giờ, nơi đây chưa có hiện tượng kỳ lạ như thế này. Giờ nhiều gia đình buổi tối phải mắc võng ngoài sân để canh chừng", một người dân thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến) cho biết.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Khắc Việt, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến xác nhận có tình trạng nhà chứa rơm bị cháy trong thời gian qua.

Theo đó, từ ngày 26/6/2021 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 10 vụ cháy ở thôn Hòa Tiến và Lệ Định (9 nhà chứa rơm và một nhà dân), gây thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

"Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Tiến đang tập trung điều tra, làm rõ sự việc", lãnh đạo Công an xã Sơn Tiến cho biết.

