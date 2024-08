Dòng người xếp hàng đưa linh cữu Giáo sư Võ Tòng Xuân về An Giang

Sáng 22/8, tại nhà tang lễ TP Cần Thơ, Ban lễ tang Giáo sư Võ Tòng Xuân gồm đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo TP Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa GS-TS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Trung Phạm).

Tiễn biệt một nhà khoa học trọn đời vì nông dân

Thay mặt Ban lễ tang - Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng - đọc điếu văn truy điệu GS-TS Võ Tòng Xuân.

Trưởng ban lễ tang cho biết, sau cơn bạo bệnh kéo dài, dù được cứu chữa, chăm sóc của thầy thuốc và gia đình, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông Xuân đã trút hơi thở cuối cùng ngày 19/8, hưởng thọ 84 tuổi.

GS-TS Võ Tòng Xuân đã dành cả đời cống hiến trên nhiều cương vị công tác quan trọng như nguyên đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường Quốc hội khóa IX; nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thay mặt ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn truy điệu GS-TS Võ Tòng Xuân (Ảnh: Trung Phạm).

GS-TS Võ Tòng Xuân là Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động, một nhà sư phạm tài năng, nhiều tâm huyết với ngành, luôn trăn trở tìm ra những giải pháp tích cực để phát triển giáo dục, nâng cao dân trí.

Hơn thế, GS-TS Võ Tòng Xuân còn biên soạn nhiều giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, nhiều bài viết có giá trị phục vụ cho nền nông nghiệp trong nước và quốc tế.

Thay mặt gia đình, ông Võ Tòng Anh (con trai của GS-TS Võ Tòng Xuân) gửi lời cảm ơn chân thành các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, lãnh đạo các địa phương; các đoàn Lãnh sự quán; đại diện ngoại giao của các nước; các tổ chức quốc tế; sinh viên các trường đại học; các cô bác nông dân; doanh nghiệp;… đã đến chia buồn và dành những tình cảm tri ân sâu sắc cho GS-TS Võ Tòng Xuân.

Sinh viên trường Đại học Cần Thơ xếp hàng tiễn biệt GS-TS Võ Tòng Xuân (Ảnh: Trung Phạm).

"Trước khi ra đi, một trong số ít điều ba tôi nhắc đi nhắc lại là "cựu sinh viên cùng với ba diệt rầy giúp nông dân". Và nay chắc ba cũng đã cảm nhận được, ba đang được nằm trong vòng tay, không chỉ của tụi con, mà còn rất nhiều cựu sinh viên là các "chiến sĩ diệt rầy" của ba, của vô số nông dân mà sau này họ đã được trồng giống lúa kháng rầy nâu IR36 do ba và Bộ môn Lúa của ba chọn tạo rồi đó. Chắc chắn ba đang toại nguyện", con trai GS-TS Võ Tòng Xuân xúc động.

Sinh viên, người dân xếp hàng ven đường tiễn biệt GS-TS Võ Tòng Xuân

Sau lễ truy điệu, xe chở linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân đi ngang Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Nam Cần Thơ. Tại các điểm trường này, rất đông sinh viên đã ra đứng ven đường để vẫy tay tiễn biệt ông.

Sau đó, đoàn xe đưa linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân lên An Giang. Trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng tại thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn), xe đi qua Trường Đại học An Giang; Trường tiểu học song ngữ Tinh Hoa - nơi có hàng trăm sinh viên, người dân địa phương xếp hàng chờ tiễn ông lần cuối.