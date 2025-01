Đồng Nai nghiên cứu làm khu thương mại tự do tại đô thị sân bay Long Thành

Ngày 9/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CT Strategies để thảo luận về việc xúc tiến phát triển khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An. Trước đó, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thành lập khu thương mại tự do trong khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CT Strategies Việt Nam nhận định rằng việc xây dựng khu thương mại tự do là một hướng đi chiến lược, phù hợp với các xu thế toàn cầu và các mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới. Khu thương mại tự do kết nối với sân bay Long Thành sẽ mang lại nhiều lợi ích như thu hút đầu tư chiến lược, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế địa phương.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào năm 2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Công ty CT Strategies Việt Nam, việc kết nối khu thương mại tự do sân bay Long Thành và cảng Phước An sẽ tạo ra các lợi thế nổi bật như liên kết đa phương thức, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và phát triển thành trung tâm logistics Đông Nam Á. Đồng thời, khu thương mại tự do sẽ kết hợp được lợi thế hệ sinh thái các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đại diện công ty CT Strategies Việt Nam chia sẻ: "Đồng Nai hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển khu thương mại tự do với cấu trúc liên kết giữa sân bay Long Thành, cảng Phước An và hệ sinh thái các khu công nghiệp lớn, góp phần đưa Đồng Nai trở thành trung tâm logistics, sản xuất và thương mại hiện đại bậc nhất khu vực".

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu UBND tỉnh sớm thành lập tổ nghiên cứu xây dựng đề án khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào đầu quý II. Khi xây dựng đề án, chỉ đưa những dữ liệu cần thiết, sau khi đề án được phê duyệt thì sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận được định hướng quy hoạch một số phân khu chức năng với 5 không gian phát triển. Trong đồ án quy hoạch phát triển đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận, tỉnh Đồng Nai cũng đã quy hoạch hình thành các khu logistics quy mô lớn. Để khai thác hiệu quả các khu logistics này, địa phương kiến nghị thành lập khu thương mại tự do nằm trong khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển của sân bay Long Thành.