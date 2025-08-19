Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy có 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng gần 1,3 triệu tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại đường Trường Sa, thuộc xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong số này, có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công, gồm 59 công trình và dự án hạ tầng giao thông; 44 dự án dân dụng - đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 dự án hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình, dự án nhà ở xã hội…

Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình.

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về sự kiện này hôm 14/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền.

Việc này, theo ông, cũng góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Thông tin thêm về các công trình tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết dịp này sẽ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Theo kế hoạch đầu tư, đến năm 2027 dự án mới hoàn thành, nhưng công trình đã rút ngắn được nhiều thời gian để kịp khánh thành dịp 19/8.

“Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng”, ông Tuấn nói thêm.

Cùng khởi công đợt này, theo ông Tuấn, còn có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel. Đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ đồng; dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng với quy mô gần 77ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu - một công trình tiêu biểu.

“Trước kia cầu dây văng phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam nên thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ.

Về tác động của các dự án, ông nhận định 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.