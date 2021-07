Đón 34 người đi xe máy vượt hơn 1.400 km từ TPHCM về qua Nghệ An

Dân trí Một tốp 34 người đã đi xe máy từ TPHCM vượt qua quãng đường dài hơn 1.400 km về quê ở Nghệ An và một số tỉnh, thành phía Bắc.

Tốp 34 người đi xe máy từ TPHCM về qua Nghệ An, vượt quãng đường hơn 1.430 km.

Tối 25/7, Trung tá Nguyễn Bá Trường - Đội trưởng đội CSGT số 4, thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An cho PV Dân trí biết, chiều cùng ngày Đội đã phối hợp với các lực lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đoàn 34 người đi xe máy từ TPHCM về quê qua khu vực Nghệ An.

"Lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện để đón và hỗ trợ thức ăn, nước uống cho bà con nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Sau khi tiếp nhận người và phương tiện, Đội CSGT số 4 đã báo cáo chốt kiểm dịch cầu Bến Thủy 2 tiến hành đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế.

Sau khi người dân khai báo y tế, Đội CSGT số 4 đã phát bánh mì, sữa, nước lọc, tiếp tục dẫn những người ngoài tỉnh theo lộ trình quốc lộ 1A ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa và giao cho CSGT tỉnh này thực hiện nhận người theo đúng quy định", Trung tá Nguyễn Bá Trường cho biết.

Quãng đường từ TPHCM đến Nghệ An có chiều dài khoảng 1.424 km. Để đi từ TPHCM về Nghệ An bằng xe khách, tàu hỏa hay đi xe máy, sẽ mất từ 28-30 tiếng đồng hồ.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Bá Trường, trong đoàn người về quê, có 22 người Nghệ An, 12 người ở Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và Hà Nội.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn cho người dân suốt hành trình, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho 34 người di chuyển tiếp tục hành trình về quê.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An đón đoàn người từ TPHCM tại cầu Bến Thủy 2 (Ảnh: Trọng Tuấn).

Tại đây, tốp 34 người đi xe máy từ TPHCM về quê qua địa bàn Nghệ An được dừng lại để khai báo y tế.

Bác sĩ hướng dẫn những người đi xe máy từ TPHCM về quê qua địa bàn Nghệ An thực hiện khai báo y tế trung thực.

Cán bộ Đội CSGT số 4, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát bánh mì, nước uống miễn phí cho 34 người.

Họ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian khá dài để lấy lại sức và tiếp tục hành trình về quê. Trong số 34 người từ TPHCM về quê.

Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, ngoài 22 người Nghệ An ở lại tỉnh, 12 người còn lại được Đội CSGT số 4 dẫn đoàn tiếp tục đưa ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa bàn giao theo quy định (Ảnh: Trọng Tuấn).

Nguyễn Phê