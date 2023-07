Đối thoại với 300 Công an xã ở Đồng Nai

Ngày 10/7, Công an tỉnh Đồng Nai có buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc Công an tỉnh với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đây là buổi đối thoại, chia sẻ những khó khăn trong công tác, đời sống của các chiến sĩ công an công tác tại xã, thị trấn. Trong đó nhiều đơn vị Công an xã ở xa, cách trung tâm hơn 100km.

Một chiến sĩ công an xã phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại (Ảnh: Phú Việt).

Tại buổi đối thoại, các chiến sĩ Công an xã kiến nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh xem xét, tăng quân số công an chính quy cho công an xã; hoàn thiện việc đầu tư trụ sở, trang thiết bị phục vụ tốt công tác và chiến đấu; tăng cường tập huấn, họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian đi lại, nhất các xã ở xa trung tâm tỉnh; đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công an xã.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn còn mỏng. Tuy nhiên, việc tăng thêm lực lượng chính quy về xã là không thể thực hiện do quy định của Bộ Công an về chỉ tiêu biên chế.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị cho công an xã trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự ở cơ sở.

3 năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy xử lý hơn 3.550 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận hơn 5.420 tin báo, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đã giải quyết xử lý 4.470 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 3.442 vụ, tham mưu, xử lý hành chính 2.857 vụ với số tiền hơn 6 tỷ đồng…

Hiện tỉnh Đồng Nai vẫn còn 60/130 Công an xã chưa có trụ sở riêng, còn nằm chung trong các khuôn viên của UBND xã, thị trấn. Ngoài ra, đường truyền mạng vùng sâu, vùng xa phục vụ công tác còn yếu và thiếu, nhiệm vụ xử lý tội phạm môi trường của công an cơ sở còn bất cập…

Tại buổi đối thoại, trên 50 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tuyên dương, khen thưởng.