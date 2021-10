Đổi đời thành triệu phú nhờ cách dọn dẹp nhà cửa sạch gọn bất ngờ

Dân trí Bằng phương pháp dọn dẹp nhà cửa đơn giản nhưng hiệu quả, Marie Kondo giúp nhiều người khắp thế giới lấy lại không gian sống thoáng đãng ban đầu và kiếm được gần 200 tỷ đồng.

Ở Nhật Bản, Marie Kondo (SN 1984) được mệnh danh là "thánh nữ dọn nhà" hay "phù thủy dọn nhà" khi đã đưa những công việc sinh hoạt thường ngày như dọn dẹp nhà cửa, gấp chăn màn... lên một tầm cao mới. Thậm chí, chỉ với phương châm đơn giản tưởng chừng như ai cũng biết: Nếu biết cách sắp xếp đồ đạc, bạn sẽ không bao giờ phải dọn nhà lần hai, Marie Kondo còn kiếm được gần chục triệu đô và trở thành nữ triệu phú có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Từ khi còn nhỏ, Marie đã rất yêu thích công việc dọn dẹp. Cô thường sắp xếp búp bê thật gọn gàng sau mỗi lần vui chơi cùng chúng. Năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên đại học năm thứ hai tại Tokyo, Marie đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào sáng sớm hoặc cuối tuần để đi làm thêm, kiếm khoản thu nhập nhỏ từ dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cho những hộ gia đình có nhu cầu.

Duy trì sở thích suốt nhiều năm, đến nay, ở tuổi 37, Marie đã trở thành một chuyên gia dọn dẹp chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Cô còn đảm nhiệm tư vấn và giúp mọi người ở khắp nơi "biến" ngôi nhà bừa bộn của mình thành không gian sống ngăn nắp, thoáng đãng, tràn đầy năng lượng.

Marie Kondo được mệnh danh là "thánh nữ dọn nhà" nhờ phương pháp dọn dẹp nổi tiếng được nhiều người trên thế giới áp dụng (Ảnh: @mariekondo).

Bằng kinh nghiệm 20 năm làm nghề, Marie còn nghĩ ra một "chân lý" dọn dẹp được đặt tên là "Phương pháp KonMari". Theo phương pháp này, mọi người được khuyến khích chỉ nên giữ lại những thứ khiến họ cảm thấy vui vẻ, cần thiết. Mặc dù điều này đơn giản tưởng chừng ai cũng biết nhưng lại mang đến hiệu quả không ngờ và được nhiều người trên khắp thế giới hưởng ứng, áp dụng.

Chỉ vài tháng ra mắt phương pháp trên, người phụ nữ Nhật Bản đã trở nên bận rộn với lịch làm việc kín mít, từ văn phòng tới nhà riêng khi rất đông người liên hệ tới cô để mong được tư vấn và hỗ trợ dọn dẹp nơi ở.

Có lúc, danh sách khách hàng chờ được trải nghiệm dịch vụ dọn dẹp của Marie dài tới 6 trang. Họ còn mong muốn được sở hữu bộ tài liệu từ cô để có thể mở ra xem khi cần và tự dọn dẹp nhà cửa. Xuất phát từ sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, năm 2011, Marie đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về dọn dẹp nhà cửa.

Không chỉ trực tiếp tư vấn, Marie còn mở khóa đào tạo và xuất bản sách để mọi người nắm được phương pháp dọn dẹp nhà cửa hiệu quả, lấy lại không gian sống thoáng đãng (Ảnh: @mariekondo).

Cuốn sách được đặt tên "Ma thuật thay đổi cuộc sống từ dọn dẹp", chỉ sau thời gian ngắn ra mắt đã tạo hiệu ứng bùng nổ trên toàn thế giới. Thời điểm đó, có 13 triệu bản đã được bán và dịch ra tới 44 ngôn ngữ khác nhau. Nối tiếp thành công, Marie còn viết thêm một số cuốn sách, tạp chí và workbook khác để hướng dẫn mọi người dọn dẹp.

Tất cả những cuốn sách của người phụ nữ này đều được chào đón nhiệt tình và "cháy hàng" ngay khi vừa ra mắt. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là "thánh nữ dọn nhà" hay "phù thủy dọn nhà".

Bên cạnh xuất bản sách, Marie còn mở các khóa đào tạo để trực tiếp hướng dẫn kỹ lưỡng hơn về phương pháp dọn dẹp của mình. Mỗi khóa học có học phí 2.250 USD (hơn 51 triệu đồng), học viên tham gia phải thực hành ít nhất 10 buổi với những khách hàng khác nhau và nộp báo cáo kết quả. Học viên cũng được cấp chứng nhận "chuyên gia dọn dẹp" sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học. Hiện khóa đào tạo dọn dẹp của Marie đã thu hút 700 học viên tại 54 quốc gia.

Không chỉ gặt hái được thành công liên tiếp nhờ kinh nghiệm dọn dẹp, Marie còn trở nên nổi tiếng và nhận được lời mời tham gia hơn 50 show truyền hình lớn ở Nhật Bản và có cả những buổi phát sóng radio riêng.

Marie Kondo trở thành chuyên gia tư vấn dọn dẹp nhà cửa nổi tiếng ở tuổi 37 với khối tài sản "khổng lồ" gần chục triệu đô (Ảnh: AP).

Rất nhiều tạp chí lớn trên thế giới còn bày tỏ mong muốn được mời Marie xuất hiện trên ấn phẩm của họ. Năm 2015, tạp chí Time cũng liệt kê Marie vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tính đến nay, Marie đã sở hữu khối tài sản ròng lên tới 8 triệu USD (hơn 182 tỷ đồng) từ công việc kinh doanh, bán sách, dạy dọn dẹp nhà cửa,.... Năm 2019, cô xuất hiện trong series trên Netflix mang tên Tidying Up with Marie Kondo và đạt hiệu ứng mạnh mẽ ngay từ những buổi đầu phát sóng, nhờ đó nhận được nhiều đề cử giải thưởng lớn như Emmy, Critics Choice Awards và Realscreen Award. Ngày 31/8 vừa qua, Kondo đã trở lại Netflix với một chương trình khác mang tên Sparking Joy with Marie Kondo.

Thảo Trinh

Theo SCMP