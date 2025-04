Đoàn xe đám cưới ở Hải Dương vi phạm giao thông

Trước đó, ngày 6/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh đoàn xe đám cưới chạy trên quốc lộ 5 (chiều Hải Phòng - Hà Nội), đoạn qua thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương), qua cầu vượt Phúc Thành khoảng 200m có hành vi vi phạm giao thông.

Nội dung hình ảnh trên thể hiện, ô tô 34A-689.62 dẫn đầu đoàn, trong xe một nam thanh niên mặc áo vest màu đen đứng ở hàng ghế phía sau thò đầu qua cửa sổ trời, tay phải cầm pháo sáng quay đầu về phía sau có xe dâu.

Tiếp đó, chạy phía sau ô tô trên là xe mang biển kiểm soát 34A-744.94. Tại vị trí ghế phải phía trước của xe này, có một phụ nữ cũng cầm pháo sáng giơ ra phía bên ngoài cửa sổ.

Bên cạnh đó, đi song song với ô tô 34A-689.62, ở làn đường số 3 (làn đường hỗn hợp xe máy và xe thô sơ) là hai nam thanh niên đi xe máy (xe Honda màu đen, không rõ biển số), không đội mũ bảo hiểm, trong đó thanh niên ngồi phía sau cầm 1 quả pháo giấy màu đỏ.

Xe hoa dẫn dâu vi phạm giao thông trên quốc lộ 5, thuộc địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương, vào ngày 6/4 (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Đội CSGT đường bộ Công an tỉnh Hải Dương đã mời những người có liên quan trong vụ việc đến trụ sở làm việc.

Cơ quan công an xác định, anh T.D.T. (27 tuổi, ở Kim Thành) là người mặc áo vest màu đen thò đầu qua cửa sổ trời ô tô 34A-689.62, còn anh D.V.C. (26 tuổi, ở huyện Kim Thành) là người lái chiếc xe này.

Tại cơ quan công an, anh T. và anh C. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh D.V.C. về hành vi lái xe chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy. Anh T.D.T. cũng bị xử lý về hành vi người được chở trên ô tô không thắt dây đai an toàn.

Theo cảnh sát, còn 2 nam thanh niên đi xe máy chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ, nên đơn vị sẽ tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.