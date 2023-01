Đổ mẻ bê tông cuối cùng, quốc lộ 5 sắp hết ùn tắc?

Sáng nay (9/1), trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Lương trên quốc lộ 5 (thuộc địa phận phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, ngày 8/1, nhân công sửa chữa đã đổ mẻ bê tông cuối cùng, dự kiến đến ngày 11/1, bê tông đạt cường lực theo tiêu chuẩn, đơn vị sẽ dỡ toàn bộ rào chắn, giao thông qua khu vực này sẽ thông thoáng, hết ùn tắc.

Công việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Phú Lương đã xong từ ngày 8/1. (Ảnh: H.V.).

"Công việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Phú Lương đã xong từ ngày 8/1. Nhưng theo tiêu chuẩn, bê tông phải được bảo dưỡng 3 ngày. Sau 3 ngày, tức là đến ngày 11/1, bê tông đạt cường lực, chúng tôi sẽ dỡ rào chắn cho các phương tiện đi lên, lúc đó sẽ hết ùn tắc", vị đại diện đơn vị thi công nói.

Giải thích thêm về việc thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Lương kéo dài, vị đại diện trên cho biết: Việc sửa chữa khe co giãn cầu khó khăn hơn sửa chữa nền đường, bởi không làm cùng lúc đoạn dài được mà phải làm từng đoạn ngắn một.

"Quá trình sửa chữa, chúng tôi phải đục nền đường cũ để đưa khe co giãn cũ đi. Chúng tôi phải làm từng đoạn nhỏ, chứ không làm cùng lúc hết dải ngang được. Chính vì vậy dù có bố trí nhân công đông cũng không làm nhanh được. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, lắp khe co giãn mới vào, rồi đổ bê tông để 3 ngày mới được thông xe. Thời gian bảo dưỡng bê tông, người dân không thấy làm lại tưởng chúng tôi không thi công mà vẫn rào đường gây ùn tắc là không phải", vị đại diện đơn vị thi công giải thích.

Như đã đưa tin, quá trình sửa chữa khe co giãn cầu Phú Lương, đơn vị thi công đã rào chắn một phần đường trên cây cầu này, khiến giao thông trên quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài cả 2 chiều.

Giao thông ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 5, đoạn cầu Phú Lương. (Ảnh: CTV).

Trước thực trạng trên, ngày 5/1, UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ I, Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hải Dương, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), về việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công khe co giãn trên Quốc lộ 5 (đoạn qua cầu Phú Lương, phường Nhị Châu, TP Hải Dương).