Đỉnh Fansipan lạnh dưới 0 độ C, khả năng có băng tuyết

Dân trí Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, sáng nay (24/11) vùng núi Sa Pa nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn 7,7 độ C. Đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan hồi đầu tháng 12/2009 (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay, 24/11, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai - cho biết, nhiệt độ trên đỉnh "nóc nhà Đông Dương" Fansipan sáng nay lạnh dưới 0 độ C. Về khả năng xuất hiện băng tuyết trên đỉnh núi, ông Hải chưa xác nhận.

Sáng nay (24/11) nhiệt độ thị xã du lịch Sa Pa giảm xuống còn 7,7 độ C (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm qua (23/11), không khí lạnh ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước, vùng núi trời rét đậm, rét hại khá sâu.

Lúc 7h sáng nay, các trạm khí tượng trong tỉnh quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tại thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) xuống mức 15,8 độ C, thành phố Lào Cai 15 độ C, vùng núi Bắc Hà 10,3 độ C và thị xã du lịch Sa Pa rét nhất 7,7 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại địa phương trên tính từ đầu mùa đông đến nay.

Người dân Sa Pa sơ tán đàn trâu bò xuống núi tránh rét

Trời rét hại, bà con nông dân vùng cao Sa Pa sơ tán đàn trâu bò xuống vùng thấp tránh rét (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hiện nay không khí lạnh tác động đến tỉnh Lào Cai và thị xã du lịch Sa Pa có cường độ ổn định. Do đó, ngày và đêm 24/11, nhiệt độ các địa phương trong tỉnh Lào Cai ít biến đổi.

Đến ngày 25/11, không khí lạnh ảnh hưởng có xu thế suy yếu khiến nhiệt độ tăng dần lên.

Từ kinh nghiệm của các vụ đông trước, năm nay nông dân vùng cao Sa Pa lại sơ tán đàn trâu bò và hoa Tết địa lan xuống các vùng thấp ấm hơn ở thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát để né rét. Đồng thời chủ động phòng chống rét cho người già, trẻ em trong điều kiện vẫn phải duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phạm Ngọc Triển