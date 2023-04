Điều tra vụ chồng đá vào mặt vợ, túm tóc đánh đến nhập viện

Trước đó, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh với nội dung tố cáo vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có 2 đoạn clip cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp người phụ nữ trong phòng ngủ.

Hình ảnh người vợ bị chồng hành hung vào ngày 4/4 (Ảnh chụp màn hình).

Người phụ nữ bỏ chạy xuống tầng trệt rồi vẫn bị chồng đuổi theo đấm, đá.

Thấy vợ nằm ngã dưới sàn nhà, người đàn ông bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục túm tóc vợ để đánh.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi vũ phu của người đàn ông.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường vào cuộc xác minh. Theo công an, người bị đánh là chị B.P. (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và người hành hung là chồng chị P., tên N.T.

Chị P. phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương (Ảnh: MXH).

Chị P. bị chồng đánh đập đêm 4/4, phải nhập viện vì gãy xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi được phẫu thuật, hiện chị P. đã xuất viện.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời đang trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Theo chị P., vợ chồng chị chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con chung. Chị đã bị chồng đánh đập nhiều lần.