Diễu binh dịp 2/9 thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của Hải quân Việt Nam

Ngày 11/8, tại Hà Nội, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sau khi nghe báo cáo kết quả luyện tập của Bộ Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm, động viên các khối của Quân chủng Hải quân.

Trong thời gian hơn 3 tháng luyện tập, các lực lượng của Quân chủng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, ý thức rõ niềm vinh dự, tự hào khi tham gia nhiệm vụ.

Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật, vượt khó vươn lên, miệt mài rèn luyện và đạt được những kết quả tích cực.

Các tàu chiến hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đến thời điểm này công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Khối đứng và khối đi bảo đảm tốt về tư thế, tác phong, kỹ thuật, động tác. Khối xe pháo quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch tập trung các nội dung: Động tác chào cờ tàu, động tác chào trong diễu binh, các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc,...

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các lực lượng.

Các tàu chiến của Hải quân tham gia luyện tập trên biển (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Vị Chính ủy Hải quân yêu cầu lực lượng tham gia luyện tập phát huy hết tinh thần trách nhiệm để khẳng định với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và bạn bè quốc tế hình ảnh của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, vượt nắng, thắng mưa,... các cơ quan chức năng Quân chủng tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng các cấp để tổ chức bộ đội tập luyện đúng quy định, nâng cáo chất lượng luyện tập; kịp thời nắm bắt, động viên và giải quyết những vấn để phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh lễ diễu binh, diễu hành lần này không chỉ là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng mà còn là những lời tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh quốc phòng và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng,...

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn An Phong đã tặng quà động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân giữ vững khí thế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.