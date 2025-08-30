Diễn biến cơn bão Nongfa ở miền Trung chiều 30/8

Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 15h30 ngày 30/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, khiến nhiều khu vực bị ngập. Vùng ven biển có gió giật nhẹ, biển động.

Chiều 30/8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã có công điện ứng phó với bão số 6. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; căn cứ tình hình cụ thể, chủ động sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn.

Các địa phương ở Thanh Hóa cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.

Nước ngập một số nơi tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Duy Tuyên).

Tại Nghệ An, ngày 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương về nơi neo đậu an toàn trước 15h cùng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc 15h30 cùng ngày, tại địa bàn thành phố Vinh cũ đã xuất hiện những cơn mưa cục bộ, trời nhiều mây.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai phương án “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Mưa xuất hiện trưa 30/8 làm ngập một số đoạn trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo về việc vận hành tăng lưu lượng xả hồ chứa thủy điện Châu Thắng (xã Tiền Phong).

Việc xả nước sẽ bắt đầu từ 17h ngày 30/8, với lưu lượng từ 74m3/s đến 2.000m3/s, tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả sẽ kéo dài đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn do bão số 6 gây ra.

Tại Hà Tĩnh, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 15h20 cùng ngày, nhiều xã miền núi của tỉnh Hà Tĩnh như Hương Sơn, Sơn Giang (huyện Hương Sơn cũ), xã Hương Khê, Phúc Trạch, Hà Linh (xã Hương Khê cũ) và huyện Đức Thọ cũ đã giảm mưa, mưa ngớt, gió nhẹ. Một số điểm ngập, chia cắt trên các tuyến đường, nước rút, giao thông thuận lợi trở lại.

Lực lượng chức năng xã Cổ Đạm cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã đổ chắn ngang đường (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, lúc gần 16h, địa phương ven biển này đang có gió cấp 7-8 do ảnh hưởng của bão Nongfa. Gió khiến nhiều cây cối đổ ngã, nằm chắn ngang đường. Chính quyền huy động các lực lượng công an, dân quân đến cắt tỉa, dọn dẹp cây cối để không ảnh hưởng đến giao thông.

Tại Quảng Trị, đến 15h30 cùng ngày, khu vực phía Bắc tỉnh này và vùng ven biển gió nhẹ, mưa đã giảm so với sáng cùng ngày, nhiều nơi đã tạnh hẳn.

Riêng vùng miền núi và trung du phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị, trong sáng nay có mưa rất lớn, nhưng đến chiều cùng ngày cũng đã giảm. Một số địa phương mưa ngắt quãng.

Khu vực ven biển phía Bắc Quảng Trị mưa đã giảm, gió nhẹ (Ảnh: Tiến Thành).

"Bão vừa rồi vào Hà Tĩnh, Nghệ An gây thiệt hại rất lớn nên khi có tin bão số 6 vào, những người sống ven biển như tôi rất lo. May là bão lần này nhẹ, tôi theo dõi trên báo, đài thấy bão đang vào, nhưng ở Quảng Trị gió nhẹ nên cũng yên tâm hơn", anh Hoàng Văn Đăng, trú ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, mực nước trên sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu là 23,56m vượt báo động 3; các sông khác trên địa bàn đang ở mức trên báo động 1. Mặc dù mưa đã giảm nhưng do nước sông, suối dâng cao nên nhiều ngầm tràn, tuyến đường tại Quảng Trị vẫn đang ngập sâu.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú (Quảng Trị), cho biết trên địa bàn mưa đã ngớt, một số điểm ngập cục bộ tại các thôn, bản như Quyền, Khai Hoá, Phú Nhiêu nước đang rút dần.

Chính quyền xã Kim Phú tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ với tâm thế không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Trị xuất hiện các điểm sạt lở (Ảnh: Đức Trí).

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa bàn có hơn 21 điểm ngập, cô lập thuộc các xã: Kim Phú, Đakrông, Hướng Lập, Cồn Tiên, Phong Nha, Ba Lòng, Bến Quan, Hiếu Giang, Tân Lập, Hướng Phùng. Tại một số điểm, nước ngập sâu 0,5-1m, gây chia cắt tạm thời.

Tất cả các điểm giao thông bị ngập sâu đã được chính quyền các địa phương lập rào chắn và tổ chức canh gác không cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lũ do bão số 6 cũng gây sạt lở tại km175+200, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hướng Lập. Đường tuần tra từ xã Hướng Phùng đến xã Lao Bảo sạt lở tại km8+200, người và phương tiện không qua lại được.

Tỉnh lộ 571, qua xã Bến Quan, đoạn tiếp giáp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị lũ cuốn trôi đường, hiện giao thông đi tuyến Tỉnh lộ 571 hoàn toàn chia cắt.

Cơ quan chức năng chốt chặn, lập rào chắn tại các điểm bị ngập (Ảnh: Hoàng Bình).

Các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để kịp thời ứng phó, sơ tán dân. Tại xã Hướng Lập, chính quyền địa phương chủ động di dời 2 hộ dân với 7 nhân khẩu trên địa bàn thôn Cù Bai ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vận hành đảm bảo an toàn. Dung tích trung bình của 52 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 64,75% dung tích thiết kế.

Tại thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, chiều 30/8 có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm, ít gió.

Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho biết từ chiều 29/8 đến sáng 30/8, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn theo đợt. Từ trưa nay, khu vực xã miền núi biên giới này tạnh mưa, trời hửng nắng.

Ruộng lúa của người dân xã Lộc An, thành phố Huế bị đổ ngã do mưa lớn trong ngày 29-30/8 (Ảnh: Vi Thảo)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, nhận định, bão số 6 không phải là cơn bão mạnh, hoàn lưu mây trong bão nhỏ và bất đối xứng, phát triển mạnh lệch hẳn về phía Tây và Tây Bắc so với vị trí tâm bão. Vì vậy hầu hết các loại thời tiết nguy hiểm trong bão như mưa lớn, lốc, sét,... tập trung ở các tỉnh từ Ninh Bình đến bắc Quảng Trị.

Thủy điện A Lin 3 tại khu vực miền núi thành phố Huế điều tiết nước để ứng phó mưa lũ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo ông Hùng, khu vực đất liền tại thành phố Huế tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dông, lốc, sét và gió mạnh; trên biển khả năng gió mạnh còn duy trì trong đêm nay (30/8).