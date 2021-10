Diễn biến bão số 8 ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung

Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 8, từ đầu giờ sáng ngày 14/10, nhiều nơi trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa to, gió còn nhẹ. Tại một số địa phương vùng ven biển như: Thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thành phố Sầm Sơn xuất hiện mưa vừa đến mưa to, sóng biển lớn, triều cường dâng cao. Trong ảnh là khu vực bờ biển ven đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn bắt đầu xuất hiện sóng lớn (Ảnh: Thanh Tùng).